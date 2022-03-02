طارق الجمل تعليقاً على أول فريق إطفاء نسائي: شيء يفوق الوصف |فيديو

علق اللواء طارق الجمل وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية سابقًا، على وجود أول فريق إطفاء نسائي فى مواجهة النيران، وقال إن هذا الأمر جميل، لتواجد العنصر النسائي فى مجال صعب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا الأمر يحتاج القوة و الشجاعة، من أجل تنفيذ المطلوب.



ولفت إلى أن تواجد العنصر النسائي فى هذا المجال، يعتبر شئ يفوق الوصف، وأن ما ستقوم به السيدات هو انقاذ لـ أروح.



وأشار إلى أن من سيشارك فى هذا العمل سيتم تدريبهم على أشياء كثيرة صعبة.

