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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يناشد اتحاد الكرة لتطوير قطاعات الناشئين في مصر: كفى إهمالًا وتجاهل

ميدو
ميدو

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بتطوير قطاعات الناشئين في مصر، مشددا على أن الإهمال أصبح مسيطرا على تلك القطاعات.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك إهمال وتجاهل لتطوير قطاعات الناشئين في مصر من حيث المستوى الفني وطريقة تحفيظ اللاعبين ونادرا عندما تلتقي بناشئ مميز في مصر بالوقت الحالي"

واختتم حديثه قائلا: "أطالب اتحاد الكرة المصري بتطوير قطاعات الناشئين والعودة من جديد للاهتمام بالقطاعات مرة أخرى".

وفى سياق متصل أعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم قبول أي مناصب في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ينوي العودة لاستكمال مشواره في مجال التدريب كمدير فني.

وكتب أمير عزمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعتذار، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة وقرار تعييني مدربًا في قطاع الناشئين بالنادي، عقب انتهاء مشواري مع الفريق الأول كمدرب".

وأضاف:" أتوجه بالشكر إلى جماهير الزمالك العظيمة، التي طالما كانت السند والداعم ومصدر الإلهام لنا جميعا، وأؤكد اعتذاري التام عن قبول أي مناصب في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد لاستكمال مشواري كمدير فني الذي بدأته قبل عام وحققت خلاله " بداية جيدة" كانت خلالها جماهير الزمالك سندًا وعونًا لي ".

وتابع:" القرار ليس رفضًا للزمالك، فلم يأتي اليوم الذي يرفض من صنعه ناديه الحبيب دعوته، بل عودة إلى مسيرة بدأت بالفعل بأحلام كبيرة في مجال التدريب لم تتوقف سوى تلبية لدعوة النادي في وقت سابق بالعمل مدربًا في الفريق الأولصخلال وقت عصيب أدينا خلاله دورنا".

وأتم :" أصبنا وأخطأنا، ولكن ظل الوفاء والإخلاص عنوانا لهذه الفترة، وخالص الأمنيات بالتوفيق لنادينا العظيم، الزمالك في كافة قطاعاته وإلى الأمام دائما".

احمد حسام ميدو اتحاد الكرة المصري أمير عزمي مجاهد نادي الزمالك الزمالك

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