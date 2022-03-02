سارة سلامة تسعرض أنوثتها بملابس صيفية جذابة.. شاهد

خطفت الفنانة سارة سلامة، أنظار متابعيها بأحدث إطلالة وذلك من خلال صورة على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة في الجلسة بإطلالة صيفية جريئة مرتدية كاش مايوة باللون الأبيض، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، واعتمدت على مكياج ناعم أظهر جمال ملامحها، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وانتهت سارة سلامة، منذ فترة، من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.



أحدث أعمال سارة سلامة، مسلسل "إسعاف يونس"، مع محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها".