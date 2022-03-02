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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..ضبط تلاعب وتزوير وهدر للمال العام

صدى البلد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،بالعراق اليوم الاربعاء، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في محافظتي كربلاء والمثنى.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، ضبط (9) من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد وحجة وفاة في المُديريَّة"، مُبيّنةً "شمول أشخاصٍ مُتوفّين بامتيازات مُؤسَّسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقاريَّةٍ وإعاناتٍ ماليَّةٍ قاربت (500,000,000) دينار، حسب قاعدة بيانات مُؤسَّسة الشهداء؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العام".

وأضافت الدائرة "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى من كشف حكٍّ وشطبٍ في محضر تخصيص (65) قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة"، لافتةً إلى "ضبط السجل الخاصِّ بمحاضر التخصيص".

وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء والمثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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