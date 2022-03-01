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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

العراق
العراق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان نقلته السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشمالية تكون رعدية احيانا، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الإقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشمالية تكون رعدية.

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