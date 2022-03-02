بريطانيا: روسيا تكبدت خسائر ضخمة.. ووحشية بوتين ستزداد سوءا في أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأربعاء، إن "وحشية" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "ستزداد سوءًا" في أوكرانيا، حيث يصبح أكثر يأسًا في محاولاته للسيطرة على البلاد.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أضاف والاس أن هجمات روسيا على جيرانها ستصبح أكثر "عشوائية"، نظرًا لأن الحرب لن تسير وفق الخطة.

لكن والاس رفض مرة أخرى الدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الطائرات الروسية واندلاع حرب في جميع أنحاء أوروبا.

ولفت إلى أن روسيا تكبدت "خسائر ضخمة - أكثر من المتوقع" في الحرب على أوكرانيا حتى الآن، موضحًا: "ما يفعلونه هو محاولة تغيير التكتيكات، لذا فإن ما تراه الآن هو تلك القصف العنيف في الليل. لن يأتوا إلى المدن بنفس القدر".

وتابع وزير الدفاع البريطاني قوله إن العملية العسكرية الروسية متأخرة في تحقيق أهدافها أياما وليس ساعات، مبديًا قلقه من أن يصبح قصف المدن الأوكرانية أكثر سوءًا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بينما تحركت القوات الروسية إلى وسط خيرسون جنوب أوكرانيا، كانت المكاسب الإجمالية لموسكو "محدودة" بسبب المشكلات اللوجستية المستمرة والمقاومة الأوكرانية القوية.

وأضافت الدفاع البريطانية، أن روسيا واصلت القصف المدفعي والجوي الثقيل على مناطق في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وتشرنيهيف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.