بفضل مدينة الألعاب الأولمبية.. أشرف صبحي: أصبحنا مرصدا ومركزا رياضيا عالميا

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن البنية الشبابية الرياضية المصرية شهدت العديد من الإنجازات، حيث تم إضافة 3785 ملعبا خماسيا وقانونيا في مراكز الشباب البالغ عددها 4374 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 5 مراكز تنمية شبابية ورياضية.

وأضاف "أشرف صبحي"، خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات القومية، أنه تم تطوير العديد من الاستادات بشكل يخدم المحافظات، بالإضافة إلى تطوير 40 نادي خاص مؤخرا، مع القطاع الخاص، متابعا: مصر تمتلك واحد من أكبر وأعظم المنشآت الرياضية على مستوى العالم، وهي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأوضح أن تلك المدينة نجحت في استضافة بطولة العالم للرماية، متابعا: بفضل ذلك أصبحت الدولة المصرية مرصدا ومركزا رياضيا عالميا، جاهزا لاستضافة البطولات العالمية.

واسترسل: نجحنا في تنظيم واستضافة ما يصل إلى 141 بطولة عالمية وقارية، بالإضافة غلى 241 إيفنت ترويجي للرياضة.

