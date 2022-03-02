عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير الفلبين أوجه التعاون في مجالات التصنيع

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى القاهرة، لبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين و زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية ، جاء ذلك خلال استقبال الوزير "مرسي" لـ " تاجو" بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.


في بداية اللقاء تم الترحيب بسفير جمهورية  الفلبين واستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربي ومجالات التصنيع العسكرية والمدنية التي يمكن التعاون فيها مع الشركات الفلبينية العاملة في مجالات مماثلة ، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه ليكون لهذا اللقاء دوراً هاما في دعم حجم التبادل التجاري  بين البلدين. 

وتحدث وزير الإنتاج الحربى، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الفلبينية فى العديد من أوجه التصنيع، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي للتماشي مع الخطط والتوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لمنتجات الشركات الفلبينية كما أن البنية التحتية في مصر تشجع على الاستثمار من خلال التطور الكبير في شبكة الطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات والطاقة وإنشاء العديد من المناطق الصناعية مثل منطقة قناة السويس والإصلاحات الاقتصادية الكبرى التى تشهدها الدولة وقانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويحد من البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل .

من جانبه أكّد عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى مصر على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين  من خلال التنسيق بين السفارة ومختلف الجهات بالدولة المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستكون خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وأنه لابد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات التي يحتاجها كل سوق من الآخر. 

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والفلبين  تتخطى الـ75 عامًا ، وهو ما يجب أن نبني عليه مستقبلًا اقتصاديًا ثنائيًا مشرقًا، كما أشاد السفير الفلبيني بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الفلبينية العاملة في كافة مجالات التصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية. 

وأشاد  بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

مصنع 300 الحربى


وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء قدم الوزير " مرسى " الدعوة لسفير الفلبين لزيارة عدد من الشركات التابعة للوزارة  للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لهذه الشركات وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر على أن تكون البداية من شركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " ( مصنع 300 الحربى ).

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب  والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ود.مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية  محمد بكر المستشار الإعلامى والمهندس  هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ومحمد فؤاد المترجم .

الانتاج الحربى الفلبين مجالات التصنيع شركات الإنتاج الحربي التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة حلوة لما نحط أيدينا مع بعض.. فيديو

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطنى لأبقي قويًا ياهداف»

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

مسئولة إدارة العلاج الحر في قضية الرشوة: تراخيص مستشفى دار الصحة قبل استلامي العمل

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

لا بديل عن الفوز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية خيانة للأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ