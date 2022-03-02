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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

طارق الفقي يشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، انطلاق المؤتمر العلمي السابع "الدولي الثاني" لشباب الباحثين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سوهاج الجديدة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد محمد  حسانين رئيس اللجنة العلمية.

وأعرب محافظ سوهاج ، عن تقديره للدور الذى تقوم به جامعة سوهاج من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة؛ لخدمة المجتمع السوهاجي، مؤكدا على أهمية تشجيع البحث العلمي وخاصة الأبحاث المجتمعية التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية، لافتا إلى أهمية المؤتمرات العلمية في تبادل الخبرات والثقافات ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية ونقل تلك الخبرات الى شباب الباحثين، مشيدا بدور الجامعة المجتمعي بالإضافة لدورها التعليمي، والتعاون المستمر مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

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من جانبه ، توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بالشكر لمحافظ الاقليم لدعمه الدائم لجميع انشطة الجامعة العلمية والمجتمعية، مؤكدا دعم الجامعة للأنشطة البحثية والمؤتمرات العلمية، لافتا إلى إن الجامعة قامت بوضع العديد من الآليات لتشجيع ودعم البحث العلمي، وشباب الباحثين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والتنموية.

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وأشار إلى تركيز الجامعة خلال المرحلة المقبلة على دعم الأبحاث التي تناقش القضايا السكانية، والمشروعات التنموية خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تنمية ومشروعات غير مسبوقة في تاريخها من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وإجراء البحوث الجماعية، وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين بمختلف الكليات، وإمكانية تكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة للمساهمة في حل المشاكل المجتمعية.

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