رامي جمال لجمهوره: إيه أكتر أغنيه بتحبوها ليا

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره بصورة جديدة له من علي المسرح، ونشرها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب رامي جمال ، معلقا من خلال صورته: وانا بفكر ايه اكتر اغنيه بتحبوها ليا .

وروج المطرب رامي جمال ، لحفلة جديدة له في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر وأضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.