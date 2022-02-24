رامي جمال يروج لحفل جديد في 18 مارس

روج المطرب رامي جمال لحفلة جديدة في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر و أضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.

شارك الفنان رامي جمال ، جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل رامي جمال، مع متابعينه قبل حفله اليوم بالرياض، وكتب لهم من خلال صوره معلقا: ليلة الحفلة إن شاء الله يبقي يوم للذكري بوجودكم .

وأعلن الفنان رامي جمال ، استعداده لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض برفقة أصالة يوم 22 فبراير الجاري، بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

وشجع رامي جمال جمهوره لحضور الحفل، ونشر صورة له مع أصالة على حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" جمهور الرياض الغالي نشوفكم يوم ٢٢ مع أختي الغالية أصالة في حفل مختلف جدا ، إن شاء الله في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس".