بعد حفله بالرياض .. رامي جمال يشكر جمهوره السعودي

حرص الفنان رامي جمال على توجيه الشكر لجمهوره بالسعودية، بعد حفله أمس بمدينة الرياض، ونشر مجموعة صور أثناء تواجده علي المسرح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب رامي جمال، معلقا من خلال صوره:شكرا الجمهور السعودي الراقي شكرا بنش مارك شكرا هيئه الترفيه .



وأحييت المطربة أصالة والمطرب رامى جمال، حفلا غنائيا احتفالا بيوم التأسيس على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.



وشارك موقع موسم الرياض ، على إنستجرام منشورا، أعلن فيه عن حفلة أصالة ورامي جمال، جاء فيه: في 22 فبراير ننتظر حفلة موسيقية مميزة مع الفنانة أصالة والفنان رامي جمال في البوليفارد سيتي".