نقيب التشكيليين تفتتح معرض "دفعتي" بالتعاون مع "خليجيون في حب مصر" Iصور

افتتحت د. صفيه القباني نقيب الفنانيين التشكيليين والفنانة التشكيلية هالة عبد القادر والدكتور يوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر معرض "دفعتي" في ديوان “خليجيون في حب مصر” بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم بدر البوسعيدي المستشار الإعلامي لسفارة عُمان، وأشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، وغيرهم من الفنانيين التشكيليين و المصريين و مجدي ادم الفنان التشكيلي السوداني في إطار التعاون الفني والثقافي داخل وخارج مصر،ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 3/5 الساعة السادسة مساءً في مقر الجمعية بالمهندسين.

وتأتي فكرة المعرض عن لم شمل دفعة فنون جميلة ٢٠٠٦ في عمل جماعي فني بعد غياب طويل بعد التخرج مع مجموعة من الفنانين التشكيليين وأساتذة الكلية، وفي هذا السياق قالت الفنانة التشكيلية "هالة عبد القادر" إن المعرض يركز على لوحات فنية تشكيلية تتلخص فكرته ما بين الرجل والمرأة بجميع أعمارهم، ولوحات أخرى تركز بشكل أكبر على المناظر الطبيعية.

ومن بين أسماء ضيوف الشرف من مصر د .علي حبيش استاذ النحت الميداني و عماد عراقيب، د. نحت الخزفي فنون جميلة المنيا و د. ايهاب الطوخي دكتور قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك، د.ايهاب عبدالله، وغيرهم من الفنانين التشكيليين والمصريين و مجدي ادم الفنان التشكيلي السوداني ، وبعض الشخصيات الخليجية ذات المستوى الرفيع ومحبي الفن التشكيلي خلال افتتاح المعرض.

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