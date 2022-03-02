ننشر تفاصيل بروتوكول إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالمنيا

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأحمد لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وأشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري؛ لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

كل ما تريد معرفته عن مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

وكشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن معلومات هامة عن مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا تتمثل في :

ستعمل مدرسة نهر الخير على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني داخل وخارج مصر

ستحقق مدرسة نهر الخير الموازنة بين الجانبين النظري والعملي

سيتم تدريس مناهج قائمة على نظام الجدارات للطلاب من قبل معلمين مختارين بعناية ومدربين على آليات تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

سيتم تطبيق الجانب العملي من خلال توفير تدريبات عملية وورش عمل لطلاب المدرسة بمزارع وشركات مجموعة الأهلي الزراعية.

حضر توقيع البروتوكول، المهندس أحمد محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير، والدكتورة ليلى اسكندر عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق "التعليم حياة"، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال"، ومحمد الشربيني مدير استثمار صندوق" التعليم حياة"، ومحمد النبراوي الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول لشركة "إن آي كابيتال".

ومن جانبه أعرب أحمد لاشين رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة عن سعادته بتعاون المجموعة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، وأكد على إيمان المجموعة بأهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام؛ لما له من دور هام وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر.

وأوضح لاشين، أن مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة ستتولى جميع تكاليف إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، وسيتم تطبيق العديد من التخصصات والمجالات التكنولوجية الحديثة التي تخاطب مهن المستقبل، مثل مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني، وستوفر المجموعة العديد من المميزات للطلاب والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، بما يخدم العملية التعليمية ويثري خبرات ومهارات الطلاب ويجعلهم قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي فور تخرجهم من المدرسة.