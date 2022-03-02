المدن مخنوقة.. برلماني يرد على مطالبة المواطنين للرئيس بشأن قضية اشتراطات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاشتراطات البنائية، مهمة للغاية، يجب أن العمل على تنفيذها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تحرك البرلمان سيأتي بالتوازي مع الرئيس السيسي، مشيرا إلى أهمية زيادة التوعية لدى المواطنين بأهمية تنفيذ الاشتراطات البدائية.



وأضاف «نحتاج إلى تنفيذ اشتراطات البناء بوتيرة سريعة، وأعتقد أن مدة بحثها المتعلقة بالأمر القانوني لن تكون طويلة».



وتابع أن المدن مخنوقة ولازم نشوف حل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بأكتوبر اليوم، أهمية تنفيذ الاشتراطات البنائية قائلا «عايز أقول إن الربط بين التكتلات السكنية واشتراطات البناء تبين إن إحنا ليه واخدين إجراءات قد تبدو لهم قاسية».



وتسائل: "بالمنطق لو واحد عنده قطعة أرض خالية في منطقة سكنية مزدحمة، هيقول اشمعنا أنا مبنيش، لو فكرنا في إشمعنا أنا يبقى عمرنا ما هنغير، أتصور إن البرلمان لازم يساعدنا في هذا الأمر، ليس هدفنا إلحاق أي أذى للمواطن، المواطن بتاعنا كلنا".



