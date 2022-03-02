مندوب مصر: نرفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولي.. فيديو

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يضمن نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مصر ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولى متعدد الأطراف.

وأضاف مندوب مصر، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل شخص من المقيمين عبر الحدود.

وتابع مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية الراهنة على الاقتصاد العالمي، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.