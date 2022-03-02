وزير الشباب والرياضة يكشف آخر الاستعدادات لـ مباراة السنغال

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعداد الوزارة لإقامة مباراة مصر و السنغال، المؤهلة لـ كاس العالم فى قطر، بـ جمهور، و قال إنه يقدم الشكر لـ وزير الداخلية، و لـ الدكتور مصطفى مدبولي على ما تم بشأن تواجد جماهير.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع مطالب الجهاز الفنى تنفذ، وأكد أن منها عدم اللعب على استاد القاهرة قبل المباراة بـ فترة ، و بالفعل أرضية الملعب ستكون جاهزة للمنتخب.

وأشار إلى أن جميع لاعبي المنتخب لديهم طموح، وأمل فى إسعاد الجميع، و الجميع سيبذل كل ما فى جهده.