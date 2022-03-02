وزير الشباب والرياضة: الرئيس يسأل عن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسأل عن كل التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، و اليوم خلال الافتتاح لبعض المشروعات الرياضية كان يوجه أسئلة، منها الاطلاع على صالة الجمباز.

وأضاف خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن صالة الجمباز فى الأكاديمية من أفضل الصالات على مستوى الشرق الأوسط وتضم خبراء عالميين.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير الخدمات الرياضية فى المحافظات، ونعمل من خلال جدول زمنى لتطوير الاستادات الرياضية على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير 1041 مركز شباب، و هناك خطة لحل مشكلات الشباب بحلول 2025.