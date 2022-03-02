وزير الشباب: زيادة الاشتراكات بالأندية العامة دفعنا لتوفير بديل يناسب الجميع

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ما تقوم به الدولة من إنشاءات ومشروعات في القطاع الرياضي يستهدف جميع المواطنين، منوها إلى أن الدولة تضع مصلحة المواطن فى مقدمة اهتماماتها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة لديها استراتيجية واضحة، وتعمل عليها.

ولفت إلى أن الوزارة تعتز بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقطاع الرياضي لخدمة الشباب، ونخاطب جميع فئات المجتمع من خلال رؤية استراتيجية متكاملة.

وأشار إلى أن الدولة تركز على إنشاء المجمعات والصالات الرياضية التى تتناسب مع الدولة المصرية الحديثة، موضحا أن ما تم من منشأت رياضية يؤهل مصر لتنظيم البطولات والحفلات و كل شئ عالمي.

وأوضح أن مجمع صالات حسن مصطفى، الذى تم افتتاحها اليوم بتشريف من الرئيس السيسي، يضم صالتين وفندث و مركز للتأهيل.

وأشار إلى أن الأندية العامة أصبحت تشهد زيادة في قيمة اشتراكات العضوية، لذلك تم انشاء اندية باشتراكات تناسب الجميع، فالاشتراك والحصول على عضوية نادي النادي الرياضي تبلغ 100 ألف جنيه بالإضافة للضرائب.

وأكد أن هذه الأندية لها هدف وهو توفير أفضل الخدمات للمواطن، ولا تهدف لعمل انتخابات و الحصول على عضوية مجلس إدارة النادي.

وأوضح أن هناك شركة مصرية تدير التشغيل فى نادي النادي الياضى بـ اكتوبر الذى افتتح اليوم بحضور الرئيس السيسي.