أسامة كمال: روسيا تمد أوروبا سنويا بـ550 مليار متر مكعب من الغاز

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك ارتفاعا وقفزات فى أسعار البترول، موضحً أن هذا الأمر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة الصراع تمتلك 60% من نفط العالم، و مع التوترات الروسية الغربية الأوكرانية قام البعض بالتخزين لـ الغاز و النفط، وهذا الأمر سيسبب مشكلات فى الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن روسيا لن تمنع الغاز عن أوروبا، ولكن فى حالة هذا الأمر يعنى إعلانها الحرب على أوروبا وروسيا لا تستطيع قطع إمدادات الغاز و النفط لـ أوروبا.

وأشار إلى أن الأزمة القائمة حاليًا يجب أن تنهتى حتى لا يكون هناك ارتفاع جديد فى أسعار الغاز و النفط، وأكد أن روسيا تمد أوروبا سنويًا بـ 550 مليار متر مكعب من الغاز.

وأكد أن بدائل الغاز و النفط الروسي ليست سهلة على دول أوروبا، والموضوع معقد و متشابك.