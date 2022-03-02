وزير البترول الأسبق: بنهاية 2023 سيكون لدينا اكتفاء ذاتي

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشف عن أن مصر لا تستورد كميات كبيرة من المنتجات مثل الماضي، وأن مصر كانت فى الأزمة وتحديدًا فى 2014، كنا نستورد غاز مسال من 3.5 لـ 4 مليارات دولار، فى الـ 6 أشهر بالصيف، وكنا نستورد نصف المستخدم من السولار، و اليوم هناك فارق كبير.

وأشار إلى أن هناك استهداف للاكتفاء الذاتي من المنتجات السائلة بنهاية عام 2023، منوها بأن وزارة البترول تسابق الزمن، وتقوم بمجهود كبير.