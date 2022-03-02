دبلوماسي سابق: 70% من الشعب الأوكراني وافقوا على الانضمام لحلف شمال الأطلسي

قال مسعود معلوف، دبلوماسي سابق، إنه لا يمكن التحدث عن منتصر ومهزوم بالأزمة الروسية الأوكرانية حاليا، لافتا إلى أن أوكرانيا هى من طلبت منذ سنوات الانضمام لحلف شمال الأطلسي، و70% من الشعب الأوكراني وافقوا على هذه الرغبة.

وأشار “معلوف”، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الرئيس بوتين عن علم أو غير علم هو من جر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي للتدخل في الشأن الأوكراني.

وأضاف الدبلوماسي السابق، أنه كان يمكن حل الأمر بين روسيا وأوكرانيا دون تدخل أي طرف، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست من دفعت أوكرانيا لطلب الانضمام لحلف الناتو، معتبرا أن من أغلق باب الحوار هو الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، ويجب أن تجرى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأكرانيا، وأن تسحب أوكرانيا طلبها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.