رئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة وقف قصف المديين في أوكرانيا على الفور، مشدداً على الحاجة إلى توسيع العقوبات ضد روسيا.

وفي مقابلة نادرة من داخل مخبأه الحربي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو إرسال قوات برية.

كما حذر من أن الصراع قد يمتد إلى خارج أوكرانيا إلى الدول المجاورة مثل بولندا وليتوانيا.

وقال لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية:"لقد خاطبت بالفعل بعض القادة الغربيين و[تحدثت معهم] بهذا الطلب، لأنني أعتقد أن على القادة دعم الدول الديمقراطية ويتعين عليهم مساعدتهم".

وقال:"عندما نتحدث عن مناطق حظر الطيران، فإننا ننظر إلى الوراء إلى التاريخ. هذا لا يعني أننا بحاجة إلى جذب بلد آخر إلى الحرب. وبصراحة، كما تعلمون، الجميع منجذبون إلى الحرب الآن".

كما حث بايدن على أن يشرح للأميركيين خطورة غزو روسيا لأوكرانيا، والحاجة الملحة إلى التحرك بسرعة ردا على ذلك.

وقال:"[بايدن] هو واحد من قادة العالم ومن المهم جدا أن يفهم شعب الولايات المتحدة [أنه] على الرغم من حقيقة أن الحرب في أوكرانيا ... إنها حرب من أجل قيم الديمقراطية والحرية".

أي بلد ينوي مساعدة أوكرانيا بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل.





وقال إن أي بلد ينوي مساعدة أوكرانيا بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل.



ووصف زيلينسكي السيناريو القادم حيث إذا سيطرت روسيا على أوكرانيا، فإن دول أوروبا الشرقية الأخرى ستكون التالية. "إذا فشلت أوكرانيا، عندها كل هذه القوات ستكون على حدودك، بولندا، ليتوانيا... و ستواجهين مشاكل أكبر ستكون هناك استفزازات اخرى".