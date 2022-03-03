المهاجم أوس المسالمة على رادار نادي شتوتجارت الألماني

يكثف نادي شتوتجارت الألماني، جهوده من أجل تدعيم صفوفه بمهاجمين من طراز فريد، وهو ماوجده في اللاعب السوري أوس المسالمة، الذي يلعب حالياً في نادي فينفايلر الألماني، المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويقود المدرب الامريكي بيليجرينو ماتارازو لفريق شتوتجارت، المفاوضات مع صاحب الـ 29 عاماً، والذي رحب بالانضمام لأحد فرق مسابقة البوندسليجا.

ويتسم "المسالمة" بطول فارع 186 يجعله يتفوق في الهوائيات والكرات العرضية، ويجيد إستخدام قدميه الاثنتين في التسديدات، ويلعب في قلب الهجوم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ اللاعب الدولي السوري أوس المسالمة، 24 أغسطس 1992 ، مسيرته الكروية مع نادي الشعلة للشباب، ثم الوحدة، قبل ان ينتقل بعدها إلى ألمانيا ليلعب بقميص فينفايلر بفالز، منذ 18 ديسمبر 2011 وحتى الآن.

وأعرب سفن ميسلينتات المدير الرياضي لشتوتجارت، عن ثقته بإمكانية تعزيز صفوف الفريق لصفقات تعيد للنادي مكانته في البوندسليجا، خاصة ان شتوتجارت يحتل مركز سيء في ترتيب جدول الدوري الألماني.

ويقبع شتوتجارت في المركز الـ 17 بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 19 نقطة من 24 مباراة خاضها في المسابقة الألمانية وبفارق 4 نقاط عن هيرتا برلين صاحب المركز الـ 16.

تجدر الإشارة إلى أن شتوتجارت لم يخرج سوى بنقطة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الألماني، ورغم ذلك، مازال النادي يدعم بقوة المدير الفني الأمريكي للفريق.

وأكد النادي في بيان له، ان المدرب ماتاراتسو لديه قدرة وإيمان بقدراته، وانه مدير فني مليء بالطاقة دائما على مدار 24 ساعة في أيام الأسبوع السبعة.