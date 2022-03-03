كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت 10 أفراد من شركتين للطاقة الروسية.

وقالت الوزارة إن العقوبات على موسكو لوقف انتهاكاتها لسيادة أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعدنا أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الأربعاء قيود جديدة تمتد لسياسات مراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، مما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد، والتي تقول الإدارة إنها "ستحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 "كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع"، بما في ذلك الشركات التي تقدم الدعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.

وقال البيت الأبيض إن القيود ستكون "كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردًا على دعمها لحرب بوتين المختارة".

تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضًا "الصادرات التكنولوجية" في قطاع تكرير النفط، التي يقولون إنها قد تساعد الولايات المتحدة على التحرك نحو هدفها المتمثل في "إضعاف مكانة روسيا كمورد رئيسي للطاقة بمرور الوقت".

وقال البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا ليس لديهم مصلحة إستراتيجية في الحد من إمدادات الطاقة العالمية - وهذا هو السبب في أننا خصصنا مدفوعات الطاقة من عقوباتنا المالية"، مضيفًا أن العقوبات على تكرير النفط الصناعة ستضر بصناعة النفط الروسية بينما تحمي المستهلكين الأمريكيين.

كما توضح الولايات المتحدة بالتفصيل عقوبات جديدة على الكيانات التابعة للقوات العسكرية الروسية والبيلاروسية، وتشير إلى إعلان الرئيس بايدن الليلة الماضية حظر الطائرات الروسية من المجال الجوي المحلي للولايات المتحدة.