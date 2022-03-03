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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. محمد نجاتي يكشف تفاصيل شخصيته في "مزاد الشر "

محمد نجاتي
محمد نجاتي

أكد  الفنان محمد نجاتي أنه من المقرر أن يخوض الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل مزاد الشر ، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي . 

وتابع محمد نجاتي في تصريحات خاصة لصدي البلد انه يجسد ضمن الأحداث شخصية رجل صعيدي ، مؤكدا أن مسلسل مزاد الشر يتناول قضية الصراع بين الأشقاء علي الميراث . 

وأضاف محمد نجاتي : انهم يواصلون حتي الان تصوير مسلسل مزاد الشر ، حيث تم الانتهاء من ثلث العمل ، وسيتمر التصوير خلال الايام القادمة للحاق بالعرض خلال شهر رمضان القادم 

مسلسل مزاد الشر من بطولة محمد نجاتي وهالة فاخر وكمال ابورية وابرام سمير ومن اخراج ممدح زكي.

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وكان قد أكد الفنان محمد نجاتي، أن مشكلته الآن التي بدأت خلال تصوير مسلسل فيلا 101 ليست مع الفنانة منة عرفة، ولكن مع زوجها محمود المهدي، قائلا: "الحكاية مش مع منة نهائي، واللي طلبته مني في المسلسل أنا وافقت عليه، واللي أصريت اعمله هي وافقت عليه فى النهاية".

وأضاف الفنان محمد نجاتي، خلال فيديو مصور خاص لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض وخالد البرماوي، أن محمود المهدي يستخدم اسمي على السوشيال ميديا بشكل غير لائق، متابعا: "زوج منة عرفة بيقول أنا السبب  في الأزمة من البداية، وأنا برد بقول أنا مش سبب، ولكن هو بدأ يعمل أغاني ويحط اسمي بشكل غير لائق".

وتابع: «قدمت شكوى لنقابة المهن التمثيلية والنقابة قالت لى منة عرفة مش طرف وزوجها محمود مهدي ليس عضوا فى النقابة، ولذلك أنا رفعت قضية والقضاء سيأخذ مجراه".

 

محمد نجاتي الفنان محمد نجاتي هالة فاخر مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022 مزاد الشر

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