انتحار.. فيلم قصير عن تأثير السوشيال ميديا على الحياة الأسرية

يخوض المصور أحمد مكاوي تجربة جديدة بعيداً عن مجال التصوير، حيث يستعد لإخراج الفيلم الروائي القصير "انتحار".

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فى الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة فى بيتها بسبب اهتمام أبنائها بشبكات التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، فتدخل فى حالة نفسية سيئة وتقرر الانتحار بسبب الوحدة.

يذكر أن أحمد مكاوي حصل على جائزة أفضل مصور فيديوجرافي لعام ٢٠٢١، عن مجمل أعماله فى العام الماضي، حيث شارك فى تصوير العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، كما شارك فى تصوير أكثر من حملة إعلانية شهيرة لشبكات المحمول فى مصر والكويت.