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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من بنجلاديش لبحث فرص الاستثمار

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس، السيد شهريار علم، وزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية، والوفد المرافق له، بمقر المنطقة الاقتصادية بالقاهرة؛ وذلك لبحث فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية وحكومة بنجلاديش وأصحاب الأعمال هناك، وتعرف الوفد على مزايا وحوافز الاستثمار بالمنطقة، وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين في كافة القطاعات المستهدفة.

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وخلال اللقاء استعرض المهندس يحيى زكي استراتيجية المنطقة الاقتصادية، ورؤيتها في أن تصبح الوجهة المثلى للاستثمار بالمنطقة وبوابة لربط التجارة ومنصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة لإفريقيا، من خلال ما تهدف إليه من خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة Industrial Clusters، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وكذلك الحوافز الاستثمارية من التيسيرات الضريبية والجمركية، واعتماد خدمة الشباك الواحد لتيسير إنهاء الإجراءات أمام المستثمرين.

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وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، جاهزية اقتصادية قناة السويس لإقامة مشروعات في تلك الصناعات المستهدفة سواء صناعة الدواء أو المنسوجات؛ نظرًا لما تملكه من مناطق متكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، وكذلك المناطق الصناعية والموانئ، وأيضا البنية التحتية والمرافق التي تم الانتهاء منها حتى الآن، والمشروعات الكبرى في مجالات الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو حتى الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن مشروعات الطرق وتطوير أرصفة الموانئ لاستقبال أنشطة متعددة الأغراض، وغيرها من مشروعات البنية التحتية والمرافق لدعم جاهزية المنطقة للاستثمار.

من جانبه أعرب السيد شهريار علم، وزير الشؤون الخارجية ببنجلاديش عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، وتطلعه إلى التعاون مع المنطقة الاقتصادية في مجالات صناعية مختلفة خاصة الصناعات الدوائية، وصناعة المنسوجات، وهي الصناعة الأشهر في بنجلاديش، وكذلك من القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية، هذا وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتطلع الجانب البنجلاديشي لنقل خبراته في هذين المجالين والاستفادة من الإمكانات الضخمة لاقتصادية قناة السويس كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار.

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