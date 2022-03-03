طلاب الأزهر ينفذون فقرات استعراضية وفنية في احتفالية الإسراء والمعراج.. صور

احتفل الأزهر الشريف ووزارة الدفاع "قوات الدفاع الشعبي والعسكري" بذكرى الإسراء والمعراج، صباح اليوم، الخميس، من خلال عقد ندوة تثقيفية بعنوان "الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان" بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف ووزارة الدفاع، تحت عنوان “الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان”، والذي يشتمل على تنفيذ ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع المدني بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وإبراز الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

وشهد الحفل، عددا من الفقرات الاستعراضية وفقرات الإنشاد والابتهالات الدينية لمواهب طلاب الأزهر الشريف في الجامعة والمعاهد الأزهرية.

ونفذ طلاب الأزهر الشريف، خلال الاحتفالية، عددا من العروض الفنية أمام الحضور الذين أثاروا إعجابهم.

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