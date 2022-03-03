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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: أمريكا تبتز الدول لتأييد قرارات مناهضة لروسيا ولن نخضع لإملاءات الغرب

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منخرطة في ابتزاز وليّ الأذرع في الأمم المتحدة للتصويت لصالح قرارات مناهضة لروسيا.

وقال لافروف: "نحن نعلم جيدا ما هي الأساليب التي يحقق بها زملاؤنا الغربيون مثل هذه النتائج [قرارات الأمم المتحدة المناهضة لروسيا]؛ ابتزاز صريح، وليّ أذرع".

وأكد لافروف أن روسيا لن تخضع للإملاءات التي يوجهها الغرب إليها، مضيفا: "نحن مقتنعون بأننا نفعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بأوكرانيا".

وتابع قائلا: “سنحل المشاكل التي خلقها الغرب ونعتبر العقوبات ضدنا ضريبة استقلال قراراتنا”.

واعتبر لافروف أن الدول الغربية لا تفكر في أي شيء سوى في معاقبة روسيا بأي وسيلة.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من 1600 موقع عسكري.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف للصحفيين: "منذ بدء العمليات، استهدف 1612 موقعا، من بينها: 62 نقطة مراقبة ومراكز اتصال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "إس -300"، وبوك "إم – 1"، وأوسا، و52 محطة رادار".

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قالت إنها تهدف لحماية الأشخاص الذين يتعرضون “للاضطهاد والإبادة الجماعية”، من قبل الحكومة الأوكرانية، منذ ثماني سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

 

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