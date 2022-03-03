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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص وعلاج 4 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المربين

فحص وتحصين المواشي
فحص وتحصين المواشي

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في بني سويف تحت إشراف د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية خلال الفترة من 26 فبراير حتى 3 مارس.


وقال مصطفى فاضل مدير المعهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة تمت بالاشتراك مع معهد الصحة الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ببني سويف وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ٦٠١ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ ٧٣١ وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لـ ١٦٧٩ حالة وتم عمل ٥٤ عملية جراحية كما تم تحصين ١٠٥٠ حالة بالتحصينات غير السيادية بعدد إجمالي ٤١١٥ حالة.

 

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

بحوث التناسليات معهد بحوث التناسليات بني سويف صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

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