عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصف وصفارات الإنذار.. طالب بأسوان يكشف كواليس الحرب في أوكرانيا ويناشد الرئيس باستكمال دراسته.. فيديو

الطالب سيد عبد الدايم
الطالب سيد عبد الدايم العائد من أوكرانيا

لحظات صعبةوسط قصف وصفارات الإنذار.. لحظات عاشها المصريون في أوكرانيا جعلتهم يرفعون شعار  "العودة لأحضان لأرض الوطن " عقب الأحداث الأخيرة التى سيطرت على هذه الدولة نتيجة إندلاع الحرب مع دولة روسيا.

وفى هذا الإطار نتعرف على كواليس عودة أحد الشباب من أوكرانيا وذلك نلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد "  وهو ابن قرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان " سيد عبد الدايم مصطفى " طالب كلية الطب الفرقة الثالثة بجامعة خاركوف الأوكرانية .

وأقرأ أيضاً :

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

بسبب العاصفة الترابية.. محافظ أسوان: وقف حركة الملاحة النهرية والجوية

الطالب سيد عبد الدايم من مواليد عام 2002 ، و أكد على أنه توجه لدولة أوكرانيا فى عام 2019 ليلتحق بكلية الطب ، التى كان يحلم بالإلتحاق بها ، وكانت الأمور كلها بخير ، وكان متفوقاً فى دراسته ، وكان كل شئ على ما يرام أثناء الفترة الماضية حتى نشوب الحرب فى أوكرانيا .

وأشار سيد عبد الدايم بأنه فور نشوب الحرب كان هناك تدخل مباشر من الدولة المصرية ، مضيفا:" أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تدخله واهتمامه بأبنائه فى الخارج ، والتسهيلات الحدودية والتأشيرات التى تم نهوها بشكل فورى ، والشكر موصول للسفير ومساعد وزير الخارجية الذى استقبلنا فى مطار رومانيا ، وسافر معنا على نفس الطائرة"، وشكر أيضاً للسفارتين فى كيف ورومانيا فى بوخاريست .

وأضاف سيد عبد الدايم “ كلنا كنا جروب واحد ، وحافظنا على بعض ، وكان معنا بعض الفتيات ، ورجعناهم على خير لأسرهم ، وده كله بفضل توجيهات الرئيس السيسى ، وأننى قمت وزملائي بقطع المسافة بطول دولة رومانيا حتى عودتنا لمصر” .

وتابع :" نأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن ينظر لحالنا ، فهو أب للمصريين كلهم ، لكى نكمل دراستنا على خير فى إحدى الجامعات الأهلية ، لأن هناك عدد كبير من الطلاب المصريين نزلوا لمصر بسبب الحرب فى أوكرانيا ، وأننا اجتهدنا وتعبنا أنا وزملائى ، فنأمل تحقيق مطلبنا هذا ، وكنا على مقربه خلال شهرين بأن نقوم بإجراء إمتحان عالمى ، وهذا توقف مع الحرب ، وأن الجروب الذى نزل معى من أوكرانيا كان من المرحلة الأولى إلى السادسة ، وبشتى المجالات العلمية الطبية والهندسية بمختلف الأعمار " .

وأردف طالب الطب سيد '" كنت متواجد فى مدينة خاركيف التي تبعد عن الحدود الروسية 40 كم ، وهى التى كان فيها الحرب بشكل مباشر ، وأول قصف جوى ومدفعية ، ثم المشاة كان على هذه المدينة ، لأن عبور أى مدينة أخرى بأوكرانيا ، لابد من العبور على مدينة خاركيف ، وكنا بنلاحظهم بأعيننا ، وكان هناك نقص فى المواد الغذائية والمعونة بصفة عامة ، والحمد الله على كل شئ أننا رجعنا إلى أرض الوطن فى مصر بين أهلنا وأحببنا ، وكل شئ" .

وأكمل سيد عبد الدايم :" كنا نتواصل مع باقى زملائنا للإطمئنان عليهم ، والحمد الله دخل أغلبهم عن طريق الحدود فى ملوتفا ، ورومانيا ، وبولندا ، وهما زملائنا ، وأطمئننت عليهم الحمد الله ، وكنا بالتوازى نطمئن أسرتنا وأهلنا ، بأننا فى أمان وفى حماية ، على الرغم من أننا كنا فى خطر ، وكانت والدتى ووالدى وأسرتى يدعوا لنا بعودتنا سالمين" .

أما والد سيد ، فقد عبر عن سعادته بعودة أبنه ، وخاصة بعد ما شاهده فى التليفزيون ، موضحاً :" كنا نتواصل معه عبر الأنترنت ، وكنا نشاهد مناظر الضرب وصفارات الإنذار ، وكل الأحداث واللحظات الصعبة التى كنا نعيشها مع سيد ، وبدأ القلق ينتابنا لما علمنا بأنه يوجد لديه نقص فى المواد الغذائية ، وحتى المياه لم تكن متوفره لديهم ، والحمد الله أختاروا التوقيت المناسب للخروج من محل إقامتهم فى خاركيف حيث أنه بعد 4 ساعات من خروجهم بدأ تدمير وضرب هذه المدينة" .

وأضاف عبد الدايم مصطفى :" نأمل بعودة باقى المصريين المتواجدين فى أوكرانيا ، ويعودوا سالمين لأهليهم وأسرهم ، فعلى الرغم من فرحتى بعودة أبنى " سيد “ ، فأننى أتمنى عودتهم أيضاً ، والفرحة تعم على كل المصريين” ، مقدماً شكره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى الأب لكل المصريين الذى إستطاع فى اللحظات المناسبة بعودة أبناءه ، وهذا ليس جديد على مصر .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أوكرانيا.. حريق ضخم يضرب أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

نيران زابوريجيا تعيد كارثة تشيرنوبل للأذهان|9 معلومات عن المحطة النووية الأكبر أوروبيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة في شهر شعبان.. اللهم اغفرلنا وأعنا على طاعتك

5 أفعال تقود طبيب الأسنان للحبس والغرامة| تفاصيل

شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 4 مارس 2022

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: السيسي يصنع مجدا جديدا للأمة.. محمد صلاح يعلق على آراء الجماهير المصرية عنه

أخبار الرياضة.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ