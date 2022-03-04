غدا..فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعها بكفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 14 قرية وتوابعها حوالي 6 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين".



وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم/الخميس/ - أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرابعين بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول العبايدة بسيدي سالم، ولا تتأثر بالفصل أي قرية.



وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي كفرالعجمي ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية كفر العجمي، وكفر فته وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ريف الرياض بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروي أم سن، ومياه أم جعفر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبيقيين وفهمي رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحكمة بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى المنطقة الصناعية بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رأس بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى منطقة أبو رأس، المركز الطبي، حي مكة.