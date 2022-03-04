الجمعة الأولى من شهر شعبان.. دعاء لجلب الرزق وتيسير الأمور ردده الآن

الجمعة الأولى من شهر شعبان .. يستقبل المسلمون في مصر وعدد من البلدان العربية مع إشراقة شمس يوم الجمعة، أول شهر شعبان 2022 م - 1443هـ، فيبحث الكثير منهم عن هدي ودعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان ثبت عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

ويوم الجمعة كما أخبر النبي هو خير يومٍ طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا وحقق الله تبارك وتعالى له ما أراد، لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يستثمر هذه الأوقات المباركة لعلها تكون سبباً في جلاء همه وفك كربته وقضاء حاجته وتدنيه من الجنة وتقيه شر عذاب الدنيا والآخرة.

دعاء قضاء الحاجة

الجمعة الأولى من شهر شعبان

يظل يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي الذي لا يعدله يوم من سائر أيام الأسبوع شرفاً ومكانة، فهو اليوم الذي وفق الله تبارك وتعالى أمة الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون آخر أمة من حيث الرسالة وأسبقهم إلى الطاعة، حيث يؤدي أتباع هذه الرسالة الخاتمة صلاتهم الجامعة في يوم الجمعة، ويعقبهم أتباع اليهود يوم السبت، فيما يؤدي أتباع النصرانية صلاتهم الجامعة يوم الأحد.

فقد روى أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد”.

ويوم الجمعة هو خير يومٍ طلعت عليه الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"، وهو يوم الإجابة حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري ساعتها ليلة الجمعة من بعد زوال شمس يوم الخميس وحتى زوالها من يوم الجمعة، ودخول ليلة السبت يروي الصحابي الجليل أبى هريرة- رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: " فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا"، متفقٌ عليه.

دعاء الحاجة

الجمعة الأولى من شهر شعبان

ومن الهدي النبوي لقضاء الحاجة ما يلي:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".

- أخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

- ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: "يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبى اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودنى، فقال له النبى توضأ وصل ركعتين، ثم قل "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك"

- اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا.

- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك كل شيء اقض عنا الدين واغننا بفضلك عمن سواك.

الجمعة الأولى من شهر شعبان

- اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

- اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء شهر شعبان مكتوب 1443

ومن الأدعية الخاشعة في دعاء شهر شعبان مكتوب 1443 مايلي:

- اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء.

- اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترًا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

- إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد عليا بفضلك على مذنب قد غمره جهله، إلهي قد سترت علي ذنوبًا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرة إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

- إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي، إلهي فسرّني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك، إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستعن عن قبول عذره فأقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسلمون، إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي.

- إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعاقبني، إلهي ما ظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك، إلهي فلك الحمد أبدًا دائمًا سرمدًا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى، إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك إن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك، إلهي أن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي أن تقلبني بالنجاة مرحومًا.

-إلهي وقد أفنيت عمري في شره السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك فلم أستيقظ إيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك، إلهي أنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك واطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك.

- إلهي لم يمكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ العفلة عنك، إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به يا جوادًا لا يبخل عمن رجا ثوابه.

قراءة القرآن

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وقد أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسورة الكهف وحث على قراءة الآيات العشر الأواخر منها للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال"، وقد دلت أحاديث كثيرة على فضل قراءة سورة الكهف، منها قوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»

وتقي سورة الكهف قارئها من أربع فتن، حيث ورد في سورة الكهف أربعة أنواع من الفتن، التي يمكن للإنسان أن يقع فيها في الدنيا، وهذه الفتن المذكورة في سورة الكهف، أولها فتنة الدين، وتعبر عنها قصة أهل الكهف، وثانيها فتنة المال وتتمثل في قصة صاحب الجنتين، وثالثها فتنة العلم وجاءت في قصة النبي موسى –عليه السلام- مع سيدنا الخضر، والفتنة الرابعة الواردة بسورة الكهف، هي فتنة الملك، وعبرت عنها قصة ذو القرنين، مشيرًا إلى أن هذه الفتن الأربع تكون مجتمعة في شخص الدجال، لذا فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال.



سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفي أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يقول الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

كما بينت دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومن خلال أمين الفتوى الشيخ محمد عبد السميع، أن قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة يبدأ من بعد مغرب يوم الخميس وحتى مغيب شمس الجمعة، موضحاً أن الدعاء على كل حال مستحب وفي كل وقت، وبعد قراءة سورة الكهف أرجى للقبول كونه بعد طاعة.

كما قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءةُ سورةِ الكهف ليلةَ الجمعةِ ويومها مُستحبٌّ باتفاق جماهيرِ الفقهاء، ومِن فضلها أنها تنير لقارئها ما بين الجمعتين، وتعصمُه من فتنة الدَّجَّال .

وحول وقتها قال: ليلة الجمعة ويومها، وتبدأ ليلةُ الجمعة من غروبِ شمسِ يومِ الخميس، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة، وقراءتها بعد الصبح وقبل الذهاب لصلاة الجمعة أفضلُ مِنْ قراءتها بقية النهار ؛ مسارعةً للخير ما أمكن ، وأَمْنًا من الإهمال.

ونحرص على قراءة سورة الكهف لأنها تحمي الشخص في آخر الزمان من المسيح الدجال وفتن الدنيا، فإنّ الدجال سيطلب من الناس عبادته من دون الله "فتنة الدين"، وسيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يده "فتنة المال"، وتكون فتنة العلم بأنه "سيخبر الناس بالأخبار"، وأخيرا "فتنة السلطة" بأنه سيسيطر على جزء كبير من الأرض.

وكل فتنة من هذه الفتن لها قوارب للنجاة، فللنجاة من فتنة الدين يكون ذلك بالصحبة الصالحة، قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

كذلك النجاة من فتنة المال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا، قال تعالى: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا».

كما أن بها النجاة من فتنة العلم وذلك بالتواضع، قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا».النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».