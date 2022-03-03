الخارجية الأمريكية تعلن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا النووية مع إيران، مؤكدة على قرب التوصل من اتفاق.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران مرهون بالتوصل إلى حل سريع للقضايا العالقة.

فيما صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق فيما يخص الشأن النووي، خلال مفاوضات فيينا، وربما يخرج الأمر بنجاح خلال ساعات أو أيام قليلة، مشترطًا لهذا النجاح أن تبدي الدول الغربية مرونة مع مطالبها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال أمير، لشبكة "سي إن إن": "أن الأطراف لم تكن أبدا في أي وقت قريبة كما هي الآن لتوقيع اتفاق نووي".

أضاف أمير عبد اللهيان: "إن إدارة (الرئيس الإيراني إبراهيم) رئيسي تؤكد على الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق جيد وسريع. ومن أجل التوصل إلى اتفاق جيد بذلنا جهودا كثيرة في الأسابيع الأخيرة.

ويمكنني القول إننا لم نكن أبدا هكذا قريبين من التوصل إلى اتفاق جيد. للاقتراب من اتفاق جيد، أظهر الفريق الإيراني مبادرات جيدة ومرونة. لكن حان الآن دور الجانب الغربي".

وتابع أمير، بأن ظهور مبادرة ومرونة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى اختتام المفاوضات بصفقة نووية "في غضون ساعات أو أيام قليلة".