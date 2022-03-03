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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي بـ الأزهر وتقديم الدعم الكامل لهم

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد

يزور أسامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لمعهد الوسطية وثقافة السلام بدولة جيبوتي الشقيقة بتكليف من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

معهد الوسطية وثقافة السلام

تأتي الزيارة ضمن الوفد المصري الرفيع الذي يزور جيبوتي برئاسة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية في إطار دعم الدولة المصرية لدولة جيبوتي في شتى المجالات

وقام رئيس قطاع المعاهد ومساعد وزير الخارجية والسفير المصري بجيبوتي بلقاء الدكتور مؤمن حسن بري وزير الشئون الإسلامية والأوقاف الجيبوتي والسلي أحمد عبد الله مدير معهد الوسطية وثقافة السلام وتم إبلاغهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتأكيد على ما تفضل به الإمام من زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي وتقديم الدعم الكامل لهم من الأزهر الشريف

وبحث الجانبان سبل التعاون بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتي في مجالات التعليم والدعوة والوعظ والإفتاء

كما زار رئيس قطاع المعاهد، معهد الوسطية وتفقد قاعاته ومدى استعداده لبداية الدراسة به في العام الدراسي القادم ومتابعة الأزهر الشريف للبرامج التعليمية التي تحقق المنهج الوسطي المعتدل الذي يقوم به إلا هر الشريف وإمداد المعهد بالبرامج التعليمية والأساتذة والكتب وتزويد مكتبة المعهد بالكتب والموسوعات العلمية في التخصصات العربية والشرعية والثقافية وبخاصة في القضايا الفقهية المعاصرة

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