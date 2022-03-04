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القمر فى خطر.. البحوث الفلكية تكشف عن اصطدام صاروخ فالكون 9 بالقمر.. الدكتور جاد القاضي: لم يثبت وجود كائنات فضائية أو حياة أخرى خارج الأرض

صاروخ فالكون - صورة
صاروخ فالكون - صورة تعبيرية

الدكتور جاد القاضي: لم يثبت وجود كائنات فضائية أو حياة أخرى خارج الأرض

الدكتور جاد القاضي: يكشف سبب احتمالية اصطدام صاروخ فالكون بالقمر

الدكتور جاد القاضي: صاروخ فالكون 9 يصدم بالقمر خلال ساعات

 

​​​​​​عقد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لقاء مباشر أونلاين على منصة زووم وكذلك من خلال صفحة المعهد الرسمية على فيسبوك، للحديث عن بقايا حطام صاروخ فالكون الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة .

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن صاروخ فالكون 9 الفضائى التابع لشركة “سبيس إكس” والمملوكة من قبل الملياردير الشهير “آيلون ماسك”، والذى سوف يصطدم أجزاء منه مع القمر، أطلق من 9 سنوات، فى مهمة لحمل مرصد للطقس الفضائي، وأنه قد خرج على السيطرة وذلك بعد فروغ الوقود الخاص به، الامر الذى جعل التحكم به صعبا وانه يعد حطاما فضائيا الآن.

واوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صاروخ فالكون سوف يسقط على سطح القمر بسرعة 9300كم فى الساعة، وذلك عند منتصف ليل غدآ 4 مارس، واشار إلى وزن صاروخ فالكون 9 يبلغ 4 طن، وأنه سوف يسقط على الجانب المظلم من القمر.

البحوث الفلكية: لم يثبت وجود كائنات فضائية أو حياة أخرى خارج الأرض

كشف الدكتور جاد، خطورة اصطدام صاروخ  فالكون الفضائى  لشركة “سبيس إكس” والمملوكة للملياردير الشهير “آيلون ماسك”، والذى سوف يتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة.

وقال  القاضى، إن اصطدام صاروخ فالكون بالقمر لن يكون اصطداما كاملا بل بعض أجزاء منه فقط وأن هذا الامر لا يسبب أى ضرر للبشرية على سطح الارض وأنه لا يشكل لنا أى تهديد.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يقوم برصد جميع الحطام الفضائى والاقمار الصناعية الخارجة عن السيطرة .

وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهى موجودة فى حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.

ولفت القاضي إلى أنه جار العمل على إنشاء محطة فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية، وجار إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربها فى أبوسنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

الحطام الفضائي

هو لقب يطلق على النفايات التي تخلفها عمليات إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي ويطلق عليها أيضا اسم القمامة الفضائية وبدأت تشكل في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب تراكمها وانتشارها في الفضاء المفتوح.

يسبح الحطام الفضائي في  الفضاء بسرعات كبيرة تجعله قادرا على تدمير أي شيء أمامه، ويعتبر الحطام الفضائي المتزايد من أكبر المخاطر على جميع المركبات الفضائية، وعلى وجه الخصوص، على محطة الفضاء الدولية، والمكوكات الفضائية وغيرها من المركبات الفضائية التي تحمل البشر.

وأصبح من الشائع الآن أن نضطر إلى توجيه الأقمار الصناعية لتجنب الاصطدام بالحطام الفضائي والمخلفات الفضائية، على عكس الماضي حيث يلجأ الإنسان إلى عمل بعض المناورات فقط لتجنب الاصطدام بهذا الحطام الفضائي.

البنزين خلص.. البحوث الفلكية يكشف سبب احتمالية اصطدام صاروخ فالكون بالقمر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة وجود كائنات فضائية أو وجود أى حياة فى الفضاء غير المتواجدة على كوكب الارض .

وعلى جانب أخر قال الدكتور جاد القاضى إن هناك الكثير من التساؤلات تأتى إلى المعهد وتطرح على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول حقيقة وجود كائنات فضائية خارج الكوكب أو حياة على كوكب آخر، وقال إن جميع البرامج العاملة فى الفضاء والارصاد الفلكية التى تحدث باستمرار وحتى مع التلسكوبات الحديثة سواء كان تلسكوب هابل أو جميس ويب الذى أطلق مؤخرا،  لم تثبت حتى الان بالدليل القاطع حقيقة وجود كائنات فضائية أو حياة خارج الارض .

وأوضح أن أقرب الكواكب التى يتم تسيير العديد من رحلات الفضاء إليها والاعتقاد أنه يمكن أن يكون عليها حياة، هو كوكب المريخ، حيث تم إرسال العديد من الرحلات إلى الكوكب لاكتشافه وتم إنزال روبوتات  على سطح المريخ لأخذ عينات لتحليلها، وأن الدراسات الاولية تشير إلى إمكانية وجود مياه وإمكانية وجود غلاف جوى ولكن حتى الان لم يثبت وجود حياة أو التأكيد على أن الظروف المناخية الموجودة على الكوكب يمكن العيش من خلالها .

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن عمر الكون قد بلغ 4500 مليار سنة، وأن ذلك وفقا للارصاد، وأن الاراء التى تنشر على مواقع التواصل والفيس بوك حول انتهاء الكون وقيام الساعة و انتهاء العالم وقيام الساعة الذرية ما هى الا آراء لا تستند إلى أى حقائق علمية.

أشار الدكتور جاد القاضي فى نهاية حديثه إلى أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم الساعة سوى الله، ولكن الارصاد والحسابات الفلكية تقول لنا  وتؤكد أنه ما زال هناك فترة ليست بالقصيرة لعمر هذا الكون الذى نعيش فيه .

وكان قد دعا دعا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الى حضور اللقاء المباشر التى سوف يعقده المعهد حول الحطام الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة.

وقال الدكتور جاد القاضى، أنه سوف يتم اجراء لقاء مباشر على الزووم وكذلك صفحة المعهد عن الحطام الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة.

واشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى انه سوف يتم بث اللقاء على صفحة المعهد الرسمية على فيسبوك، فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم.

 

اللقاء المباشر

ويمكن للراغبين فى الحضور اللقاء المباشر الذى سوف يعقده المعهد من خلال هذا الرابط :

أو يمكن حضور اللقاء من خلال ابلكيشن زووم من خلال هذا الرابط :

https://us02web.zoom.us/j/87673672159?pwd=VUhjSWFCZ3d5UkNmRm9MWjh3VlhHZz09

 

Meeting ID: 876 7367 2159

Passcode: 472356

 

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