أوكرانيا: القصف في زابوريجيا استهدف مبنى إداريا ولا يوجد تهديد بانتشار الإشعاع

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن القصف الروسي الذي استهدف محطة زابوريجيا منذ لحظات ضرب مبنى إداري بالقرب من المفاعلات النووية.

من جانب آخر، قال متحدث باسم محطة زابوريجيا إن القصف الروسي لا يهدد بانتشار الإشعاع، وذلك على الرغم من أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤول أوكراني قوله إنه تم "رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان عاجل لها: "نتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن محطة زابوريجيا".

ومنذ قليل، حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من أن استمرار الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية، سيسفر عن انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل.

وأضاف كولييا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية".

وتابع الوزير الأوكراني: "على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة".

من جانب آخر، قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إنه قد اندلاع معارك شرسة بين القوات الأوكرانية والروسية قرب محطة زابوريجيا النووية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، محذرًا من اندلاع كارثة نووية إثر القصف الروسي للمحطة.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية، مساء الخميس، إن رتلا من القوات الروسية اتجه صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.