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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي مستمر في قصف محطة زابوريجيا.. ونخشى كارثة نووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي مستمر في قصف محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية,

وأضاف كولييا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية".

وتابع الوزير الأوكراني: "على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة".

واستطرد الوزير الأوكراني قائلاً: " إذا انفجرت محطة زابوريجيا للطاقة النووية سيكون انفجارا أكبر 10 مرات من تشرنوبل".

من جانب آخر، قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إنه قد اندلاع معارك شرسة بين القوات الأوكرانية والروسية قرب محطة زابوريجيا النووية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، محذرًا من اندلاع كارثة نووية إثر القصف الروسي للمحطة.

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وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية، مساء الخميس، إن رتلا من القوات الروسية اتجه صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستواصل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به، قائلا: "روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا".

 

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