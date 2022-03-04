من ميونخ لـ برشلونة.. الآلاف يتظاهرون ضد الحرب الروسية على أوكرانيا

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يرصد الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا من ميونخ لبرشلونة.



وأفاد الفيديو، بأن آلاف الأشخاص تجمعوا في ميونخ الألمانية احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبحسب الشرطة الألمانية بلغ عدد المشاركين في المظاهرة 45000 مشارك في Königsplatz في وسط المدينة.

واحتشد الآلاف من الشبان في وسط مدينة برشلونة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الذي شنته روسيا، ورفعوا شعارات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحملوا يافطات كتب عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب".

وكان من بين المحتجين، العشرات من المواطنين الأوكرانيين والروس المناهضين لبوتين، ويعيشون في كاتالونيا.

