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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة أوكرانية تطمئن العالم: لا تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا

أعلنت الهيئة الناظمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية، عقب اندلع حريق بها نتيجة قصف روسي مكثف، حسب “وكالة ”رويترز" للأنباء.

وشب حريق فجر الجمعة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا"، فيما قالت الطوارئ الأوكرانية، منذ قليل، إنها سيطرت عليه وأوقفت امتداده.

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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أبلغتها بأن النيران التي اندلعت في محطة زابوريجيا النووية لم تؤثر بالتجهيزات والمعدات الأساسية، ولم تتغير مستويات الإشعاع

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت الوكالة الذرية أنها جعلت مركزها للحوادث والطوارئ في وضع الاستجابة الكاملة.

من جانبها، قالت السلطات المحلية في أوكرانيا، إن القوات العسكرية الروسية استولت على محطة زابوريجيا النووية في البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الكوادر التشغيلية تراقب حالة وحدات الطاقة"، مضيفة أن الجهود مبذولة لضمان توافق العمليات مع متطلبات السلامة.

ولفتت إلى أن الموظفين يعملون في المحطة النووية رغم سيطرة الروس.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء إلى أوروبا للمساعدة في أعقاب القصف الروسي لمحطة زابوريجيا النووية، متهمًا موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبل.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "يجب أن تستيقظ أوروبا الآن. أكبر محطة نووية في أوروبا تشتعل.. الدبابات الروسية تقصف وحداتها".

وأضاف: "إلى جميع الأوكرانيين وكل الأوروبيين إلى جميع الأشخاص الذين يعرفون كلمة تشيرنوبل والذين يعلمون حجم المعاناة والضحايا الذين راحوا ضحيته. لقد كانت كارثة عالمية.. وروسيا تريد تكراره لكن بقوة ست مرات".

وتابع زيلينسكي أن محطة زابوريجيا يوجد بها 6 مفاعلات نووية، وإذا انفجر أحدها نتيجة للحريق الذي اندلع بالمبنى الإداري بها، فستكون كارثة كبيرة، مضيفا: "ما من دولة غير روسيا أطلقت النار على وحدات للطاقة النووية. هذه هي المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية، اللجوء الآن إلى الإرهاب النووي".

وأضاف: "حرصنا على حماية محطة زابوريجيا من مخاطر القصف الروسي، وندعو  إلى السماح بإجلاء آلاف المواطنين من منطقة محطة زابوريجيا".

ودعا إلى وقف القوات الروسية خاصة أن أوكرانيا لديها 15 وحدة نووية وإذا حدث انفجار فإنه سيؤدي إلى نهاية أوروبا جميعها.

وعقب اندلاع الحريق، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني "القصف الروسي على محطة زابوريجيا النووية"، وفق ما ذكر مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز".

فيما حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من أن استمرار الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية، سيسفر عن انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل.

وأضاف كولييا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية".

ولفت الوزير الأوكراني: "على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة".

أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية تسرب إشعاعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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