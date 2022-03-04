اليابان تفرج عن 7.5 مليون برميل من احتياطي النفط وسط احتدام أزمة أوكرانيا

قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا ، اليوم الجمعة ، إن بلاده ستفرج عن 7.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال هاجيودا في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية: إنه من إجمالي 60 مليون برميل سيتم الإفراج عنها بشكل مشترك من قبل 31 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية، تحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث الحصة بعد الولايات المتحدة، التي ستطلق 30 مليون برميل.

ويهدف اتفاق وكالة الطاقة الدولية الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء الماضي إلى تقليل تداعيات عملية روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم، على الإمدادات العالمية النفطية. فيما تتوافق 7.5 مليون برميل التي ستطلقها اليابان وهو ما يبلغ حوالي أربعة أيام من الاستهلاك المحلي، مع قرار الحكومة اليابانية لخفض احتياطيات النفط الإلزامية للقطاع الخاص إلى 66 يومًا من القيمة الحالية البالغة 70 يومًا لمدة شهر، وفقًا لوزارة الصناعة.

وتابع هاجيودا، في هذا الشأن: أن اليابان ستواصل تشجيع الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، مدفوعة أيضًا بالتعافي السريع للأنشطة الاقتصادية بعد تراجع جائحة فيروس كورونا المستجد. ولكن حتى الآن، كان لإعلان الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها عن تحرير احتياطي النفط تأثير محدود في كبح الأسعار.