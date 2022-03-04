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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تستولى على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

استولت قوات الجيش الروسي على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة.
وأكد بيان عاجل نشرته قيادة المحطة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الجمعة، أن وحدات العمل داخل المحطة لا تزال سليمة، وهناك أضرار لحجرة المفاعل في الوحدة 1، ولكنها لا تؤثر على سلامة الوحدة والأنظمة والعناصر المهمة لسلامة المحطة.
وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي تغييرات في حالة الإشعاع حتى الآن، ويقوم موظفو التشغيل بمراقبة حالة وحدات الطاقة والتأكد من تشغيلها وفقًا لمتطلبات اللوائح التكنولوجية للتشغيل الآمن.
وكان أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية قد قال في منشورات على الإنترنت، يوم أمس، إن القوات الروسية شنت هجوما قويا على بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها بالدبابات، مضيفا أن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.
وكتب رئيس البلدية دميتري أورلوف في قناته على "تيليجرام"، أن اثنين على الأقل من سكان إنرجودار أصيبوا بجروح جراء قصف بعد أن دخلت روسيا البلدة.
 

أوكرانيا القوات الروسية محطة زابوريزهزهيا النووية

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