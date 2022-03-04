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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جبنة ومخلل مجهول المصدر..ضبط 120 كيلو لحوم فاسدة في سوهاج

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وتم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ومُنتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم ضبط 20 صفيحة جبنة بيضاء مختلفة الأنواع و50 جردل بلاستيك بداخلهم أكياس مخلل، مجهولة المصدر، بمخزن مواد غذائية بدائرة مركز شرطة طهطا، مِلك المدعو "ريمون. م - 32 سنة - ويقيم دائرة المركز".

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1012 لسنة 2022 جنح مركز طهطا.

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وأشار إلى أنه تم ضبط 120 كيلو لحوم مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحل جزارة دائرة مركز المنشاة، مِلك المدعو "حسام. ع - 42 سنة - ويقيم دائرة المركز"، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1875 لسنة 2022 جنح مركز المنشاة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج التموين حملة وزارة لحوم

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