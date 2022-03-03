لقاء أدبى وأمسية شعرية بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بـ"سوهاج"

يواصل المؤتمر الأدبى للإقليم لدورته الحادى والعشرون، بمحافظة سوهاج، والذي يستمر حتى ٤ مارس ٢٠٢٢ وهو بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب.



انفتاح ثقافي





يواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثانى الخميس الموافق ٣ مارس، حيث عقد لقاء شعرى بالمراغة، بدأ أوفى الأنور بكلمة الإفتتاح حيث قدم رؤية جوهرية حول عنوان المؤتمر "الانفتاح الثقافي وأثره في الهوية" ودور الأدباء فى ترسيخ الهوية، أعقبها أمسية شعرية أدارها شريف الهاشمي، ثم قدم محمد محمدين رئيس نادي أدب المراغه كلمة ترحيبية بالسادة الضيوف، وتبارى الشعراء بالعديد من القصائد التى تنوعت بين الفصحى والعامية منهم الشاعر محمد خلف الردان وقصيدة بعنوان "اتصدقين تزوجت منذ عام فقط"، والشاعر محمد علام قصيدة بعنوان "سوهاج شمس الحضارة"، وقدم الشاعر محمد أبوطالب قصيدة بعنوان "اخر نكتة"، والشاعر أحمد عزيز الدين قصيدة بعنوان "ابحرت عيناكي"، الشاعر حسين عبد المنعم ومضات شعرية امرأة تختلف إرفع رأسك لا تبتأس، والشاعرة منار الحفني قصيدة بعنوان" اقلب الصفحة"، الشاعر أحمد كامل قصيدة بعنوان "قمر وشمس تائهة"، الشاعر سفيان صلاح قصيدة بعنوان "البنت التي جاءت متأخرة".







نداء المحبين



وألقى الشاعر وليد حشمت قصيدة بعنوان "نداء المحبين"، الشاعر سيد عبد اللطيف قصيدة بعنوان "ماذا يعني الحب"، الشاعر محمد محمدين قصيدة في مدح رسول الله، الشاعر محمد رشدي قصيدة بعنوان "كن إيجابيا ولو مرة" الشاعر ماهر مهرانة، الشاعر جمال ابو سمرة ، ثم قدم الشاعر شريف الهاشمي قصيدة "نجمة الليل" وقصيدة عموديه.



أعقبها فقرة الانشاد الديني حيث قدمت الفرقة العديد من الإبتهالات منها "ايه العمل يااحمد، قمر سيدنا النبي، الله الله على نور رسول الله" والفرقة بقيادة خالد حبشي