دعت لحظر الطيران .. الثقافة الأوكرانية: روسيا تدمر تراث أوروبا

دعت وزارة الثقافة الأوكرانية إلى إغلاق الأجواء فوق البلاد، نظرًا لتدمير القوات الروسية المواقع الثقافية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، إن معظم "جرائم الحرب" التي نفذتها القوات الروسية بأوكرانيا "ارتُكِبت من الجو".

وأضاف: "تعمل الصواريخ والطائرات الروسية على تدمير المواقع التاريخية للمدن الكبرى عمدا. بوتين يريد تدمير تراث أوروبا وثقافتها، ومحوها من على وجه الأرض".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا في وقت سابق، إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وذلك عقب القصف الروسي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضمن عدم قصف روسيا للبنى التحتية النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا دول العالم لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع موسكو، مشيرًا إلى إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها.

وحسب "روسيا اليوم"، طالب بوتين دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا، مؤكدًا أن موسكو ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاههم.