افتتاح 5 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 14 مليون جنيه

مساجد جديدة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 360 مسجدا بتكلفة تجاوزت 480 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد إضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده) بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون و 600 ألف جنيه وهي:-

- مسجد عاكف بقرية العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 333 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الكدوة بقرية الكربون بكفر الدوار بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 378 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الصحابة بقرية الامام الحسين بالدلنجات بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 491 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد عكاشة الكبير بقرية حرارة بحوش عيسى بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 744 م وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه.

- مسجد العمري الوسطاني بقرية بيبان بكوم حماده بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" إن الشريعة الإسلامية وضعت للناس نظاما اجتماعيا قويما أساسه التراحم والترابط والتكافل وان الاسلام شرع الزكاة وجعلها من أركانه وحث على الصدقات وجعلها من أعظم أبواب الخير بما يسهم في سد حوائج المحتاجين وتفريج كربهم.