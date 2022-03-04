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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: تخزين التجار للحوم الحية استعدادا لشهر رمضان سبب في ارتفاع أسعارها

اللحوم
اللحوم

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إننا لدينا عجزا فى اللحوم الحمراء 50 % وما تم استيراده من قبل وزارة الزراعة من لحوم حمراء ومواشي لن يحل الأزمة لأن استهلاكنا أكثر من ذلك.

متابعا :"اللحمة لو سعرها وصل 200 جنيه فى ظل الوضع الحالى عالميا ومحليا ستكون معقولة".

وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء والمصنعة قد يكون السبب ، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الغاز والبترول مما يؤدى إلي ارتفاع أسعار النقل والشحن.

 

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الكيلو وصل 170جنيها .. أسباب زيادة اسعار اللحوم .. فيديوجراف

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هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

وأكد "نقيب الفلاحين"  أننا نستهلك مليون طن سنويا من اللحوم الحمراء ، كما أن تخزين اللحوم الحية لدى بعض التجار استعدادا لشهر رمضان والعيدين الفطر والأضحى سبب أساسي فى ارتفاع الأسعار.

وتابع قائلا :" متوقع وصول سعر اللحوم 200 جنيه خلال شهر رمضان الكريم" .

كما قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت 10 جنيهات للكيلو  دفعة واحدة وخلال أيام قليلة، وذلك يرجع لعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف أبو صدام أن سعر كيلو اللحوم الحمراء الكندوز ارتفع في القرى من 120 إلى 130 جنيها، وارتفع في معظم المدن من 140 إلى 150 جنيها، ووصل كيلو اللحم الأحمر الكندوز في بعض المناطق إلى 170 جنيها.

وأوضح أن نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحية والأعلاف المصنعة والمنزرعة مع ضعف نمو الأعلاف المنزرعة بسبب برودة الطقس، وارتباك حركة استيراد اللحوم من الخارج بسبب وباء كورونا، والتوترات السياسية لبعض الدول، مع ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية عالميا نتيجة للتغيرات المناخية السيئة، وكثرة الإقبال علة اللحوم الحمراء نتيجة لبرودة الجو، وارتفاع أسعار اللحوم البيضاءن بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل اللحوم وارتفاع رسوم الجمارك لمستلزمات الأعلاف

اللحوم الحمراء اللحمه ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء ارتفاع أسعار الأعلاف رمضان الكريم شهر رمضان

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