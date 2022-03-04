مكتبة المستقبل تحتفل باليوم العالمي للشعر بندوة «نبض الكلمات».. غدا

تحتفل مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، باليوم العالمى للشعر بمناقشة ديوان "نبض الكلمات" من خلال ندوة تنظمها في الحادية عشرة من صباح غد السبت تحت عنوان "سحر الكلمة.. شعر وإبداع".

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن ديوان نبض الكلمات من تأليف الدكتور محمد الطاهر أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس والحائز على الجائزة الأولى في شعر الفصحى والإلقاء لجامعة عين شمس ٢٠٢١ في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأشار حلمي إلى أن الندوة تبرز قيمة الشعر في الرقي باللغة والفكر والإحساس، ويديرها الدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ العلوم اللغوية بكلية التربية جامعة عين شمس و.د أحمد محمد فؤاد أستاذ النقد الأدبي بالكلية، الدكتور يسن علي رمضان أستاذ البلاغة والنقد المساعد، الدكتورة سارة سمير عبد الحكيم مدرس البلاغة والنقد بالكلية، وبحضور نخبة متميزة من السادة الشعراء والإعلاميين.

كما بين حلمي أن الشعر هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ إنه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب، فالشعر يحول كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام، ولذا تم تخصيص يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للشعر، يذكر أن الندوة سوف يتم بثها مباشر على صفحة المكتبة على موقع الفيس بوك.