عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة المستقبل تحتفل باليوم العالمي للشعر بندوة «نبض الكلمات».. غدا

صدى البلد

تحتفل مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، باليوم العالمى للشعر بمناقشة ديوان "نبض الكلمات" من خلال ندوة تنظمها في الحادية عشرة من صباح غد السبت تحت عنوان "سحر الكلمة.. شعر وإبداع".

 

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن ديوان نبض الكلمات من تأليف الدكتور محمد الطاهر أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس والحائز على الجائزة الأولى في شعر الفصحى والإلقاء لجامعة عين شمس ٢٠٢١ في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

 

وأشار حلمي إلى أن الندوة تبرز قيمة الشعر في الرقي باللغة والفكر والإحساس، ويديرها الدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ العلوم اللغوية بكلية التربية جامعة عين شمس و.د أحمد محمد فؤاد أستاذ النقد الأدبي بالكلية، الدكتور يسن علي رمضان أستاذ البلاغة والنقد المساعد، الدكتورة سارة سمير عبد الحكيم مدرس البلاغة والنقد بالكلية، وبحضور نخبة متميزة من السادة الشعراء والإعلاميين. 

 

كما بين حلمي أن الشعر هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ إنه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب، فالشعر يحول كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام، ولذا تم تخصيص يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للشعر، يذكر أن الندوة سوف يتم بثها مباشر على صفحة المكتبة على موقع الفيس بوك.

مكتبة المستقبل المنصات الثقافية جمعية مصر الجديدة نبض الكلمات شعر وإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: أحلم أن يكون "دندرة" للموسيقى مهرجانا دوليا

جامعة إيطالية تمنع محاضرات عن عملاق الأدب الروسي دوستوفيسكي.. وبسبب الاحتجاجات تتراجع!

لقاء أدبى وأمسية شعرية بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بـ"سوهاج"

إقليم القاهرة الكبرى يطلق مبادرة معا لإحياء الحرف التراثية

عروض فنية ومحاضرات تثقيفية عن دور المرأة بالمنيا

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثانية من "دندرة للموسيقى والغناء".. اليوم

في رسالة ماجستير.. مناقشة "الفن الروائي عند ناصر عراق"

مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي في ضيافة ثقافة الدقهلية

ترشيحاتنا

هتجوز في 5 أيام.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن موعد زفافها

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

صادق المواساة.. مصر تدين التفجير الإرهابي بمسجد في بيشاور الباكستانية

رئيس بيلاروسيا يرفض مشاركة الجيش في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الحكومة تعتزم التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم

كيفية مسح سجل البحث من متصفح جوجل كروم على هواتف أندرويد أو آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ