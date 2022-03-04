أسامة الأزهري: الله تجلى على جبل المقطم

قال الدكتور أسامة الأزهري إن لمصر من بقية بلاد الدنيا مكانة خاصة، وعلى كل مسلم أن يكن لمصر من الاحترام بقدر ما أسبغه عليها القرآن الكريم.



وأضاف الأزهري خلال برنامج "الحق المبين" على دي إم سي" أن مصر سميت مصر على اسم بن نوج مصرايم، ويذكرون أنها من أوائل البلاد التي انجلى عنها طوفان نوح عليه السلام.

وأشار إلى أن جبل المقطم دفن في سفحه عشرات وآلاف العلماء وهو بقيع أهل مصر ويرون له فضل وبركة وأن الله تجلى على جبل المقطم تجليا خاصا.



قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن التيارات المتطرفة عندما ترى أنها الفرقة الناجية، فإنها ترى أنها الممثل الوحيد للإسلام على الأرض، لافتا إلى أن هذه التيارات ترى أنها المقصودة بوعد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الأزهرى، خلال حواره فى برنامج "الحق المبين"، الذى يعرض على قناة "dmc"، أن هذه التيارات المنحرفة تجد فى أنفسها أنها وعد الله مثل ما جاء فى كل الآيات القرانية، وأنها المخاطبة بهذا الوعد، وبالتالى تستقوى بهذه الوعود على بقية المسلمين، وتجعل نفسها هي الوحيدة المحتكرة لهذا الوعد.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى، أن فكرة الوعد الإلهى تكون شديدة العمق فى فى نفسية هذه التيارات، مستعرضا تصريحات سابقة من قائد جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتحدث عن الوعد الإلهى، ويرى نفسه أنه الوحيد ينصر الله، ويجردهم من نصر الله، ويحدث تلاعب بدلالة الآيات ويوظفها توظيفا على أن باقى المصريين أعداء له.

أذاع برنامج " الحق المبين" للدكتور أسامة الأزهري والذي يحاوره فيه الإعلامي أحمد الدريني فيديو نادرا لأحد المتطرفين يكفر والديه وأهله واقاربه والدولة.

وعلق الدكتور أسامة الأزهري مؤكدا أنه مقطع كارثي، مشيرا إلى أن المذيع في الفيديو يسأله يقول هل له أقارب قال له نعم في منطقة" جدة" وانا مانع الزيارة.

وأشار الأزهري إلى أن هذه ثمرة مريرة لفكرة التكفير تملأ نفسية الإنسان بهذه الصورة.

وروى الدكتور أسامة الأزهري قصة غريبة لشاب من أبناء التيارات المتطرفة ممن هو شديد الشغف بتنزيل صورة التكفير على الناس، فقال له الشيخ الشعراوي سأسألك سؤالا لو أنت جالس في مكان في معصية كيف ستتعامل قال سأفجرهم، قال لو فجرتهم على معصية ما مصيرهم.. قال في نار جهنم فرد عليه الشيخ الشعراوي وماذا فرقت إذا عن ابليس.

